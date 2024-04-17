У середу, 17 квітня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповідає про переможців архітектурного конкурсу на проект меморіалу військовим на Марсовому полі у Львові.

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У Львові сьогодні оголосили переможців архітектурного конкурсу на найкращий проект Меморіального комплексу Героїв України. Ідеться про меморіал, який зʼявиться поруч із військовими похованнями на Марсовому полі біля Личаківського кладовища. Там зараз поховано 675 українських військових, однак війна триває і могил стає все більше. У проекті меморіалу передбачено також появу скверу, каплиці, колумбарію, музею і монумента Невідомому воїнові.

Конкурс на найкращий проект меморіалу тривав три місяці. Було 27 претендентів, а перемогу здобула команда архітекторів з Хмельницького – Віктор Голубєв та Дмитро Райфшнайдер. Їхній проект члени журі підтримали одноголосно.

Головним акцентом меморіального простору стануть саме місця поховань воїнів. За проектом, надмогильні споруди на цвинтарі пропонують виконати з білого архітектурного бетону з вкрапленнями натурального каменю. Також на могилі буде місце для фотографії та імені з роками життя полеглого, а ще – місце для розміщення квітів та лампадок. Важливою частиною зони поховань стане колумбарій – місце для захоронення урн із прахом, куди можна буде спуститися як сходами так і пандусом. Інклюзивність важлива вимога сучасності, тож на неї автори проекту звернули особливу увагу. На Марсовому полі збережуть хрест на честь Української галицької армії. Біля нього розмістять молитовну споруду.

Завершення конкурсу не означає, що цей проект є фінальним. Усі запропоновані ідеї будуть вдосконалювати спільно з членами дорадчої ради, до якої увійшли військові, родини загиблих та представники духовенства. Рідні загиблих герої сьогодні схвально відгукнулися про презентований проект.

Важливо, що це перший в Україні меморіальний комплекс нашим героям війни, який презентували на рівні проекту. У цьому випадку Львів знову показує приклад іншим містам у питанні меморіалізації, вшанування памʼяті українців, які вже у наші дні віддали життя за свободу і майбутнє всієї країни. Іншим таким прикладом раніше став втілений Меморіал Героїв Небесної Сотні, який також збудували після проведеного конкурсу. Сьогодні це одне з найважливіших місць у Львові, куди щодня приходить багато людей. Так має бути і з меморіалом нашим військовим-героям.

Хоча війна далека від завершення, а щодня ми з вами втрачаємо найкращих українців як на фронті, так і внаслідок ворожих ракетних атак, маємо вже сьогодні подбати про збереження і вшанування памʼяті кожного із багатьох тисяч наших героїв. У Львові не забувають про цю важливу роботу.