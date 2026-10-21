Будівлю розпочали зводити у 2020 році замість підпірної стінки

У Львові на вул. Парковій, 9, біля входу в Стрийський парк, власники розпочали демонтаж триповерхової будівлі, яку збудували замість підпірної стінки. Влітку 2026 року львівський суд задовольнив позов прокурорів та зобов’язав знести незаконно зведену нерухомість, а також скасував право власності на неї.

Будівлю розпочали зводити у 2020 році, коли власники вілли на вул. Парковій Сергій Збирко та Ольга Збирко вирішили укріпити підпірну стінку через загрозу обвалу сусіднього будинку зі сторони вул. Уласа Самчука, 6. Після проведення геологічної експертизи вони отримали погодження Міністерства культури на її будівництво. Проте вже наступного року львівська міська рада виявила, що замість підпірної стінки розпочали будівництво нової споруди без необхідних дозвільних документів. Відтак міська ДБК звернулася в прокуратуру для перевірки законності цих робіт.

Фото ZAXID.NET

Вже у 2024 році нову триповерхову споруду площею понад 700 м² збудували з одного боку впритул до будинку, що є пам’яткою архітектури, а з іншого – на території, що належить Стрийському парку. З оприлюднених тоді фото було видно, що на деяких поверхах вже були проведені комунікації, зокрема труби для підключення води. Міністерство культури та інформаційної політики склало припис про припинення робіт, який власники будинку не виконали. Згодом місто звернулося до прокуратури, ДАБІ та Міністерства юстиції.

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Прокуратура подала позов до суду про знесення незаконної споруди, а у 2025 році ДІАМ видала припис про її демонтаж. Галицький районний суд у червні 2026 року виніс рішення у справі щодо незаконної забудови на вул. Парковій. Прокуратура вимагала скасувати речові права на самочинно зведене нежитлове приміщення та знести його. Суд задовольнив позов прокуратури, припинив право володіння та зобов’язав Сергія Збирка та Ольгу Збирко знести за власний рахунок самочинно збудовану триповерхову будівлю. Водночас власники самобуду оскаржують рішення суду першої інстанції. Розгляд справи наразі триває у Львівському апеляційному суді.

До слова, Галицький районний суд закрив кримінальну справу щодо Ольги Збирко через закінчення строків давності. Вона отримала підозру щодо самовільного будівництва на особливо цінних землях (ч. 4 ст. 197-1 ККУ) та самовільного зайняття частини земельної ділянки, що перебуває у комунальній власності та належить до території парку-пам’ятки «Стрийський парк». Йдеться, власне, про будівництво на вул. Парковій.