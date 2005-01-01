У Львові та Перемишлі відбудеться акція з нагоди 100-річчя незалежності України і Польщі

СуспільствоЯрослав Іваночко, сьогодні, 13:401940

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У суботу та неділю, 16-17 червня, у Львові розпочнеться вулична акція «Побажання для сусіда». Захід проводитиметься з нагоди 100-річчя проголошення Україною та Польщею незалежності. Через тиждень, 23-24 червня, така ж акція відбудеться у Перемишлі.

«Упродовж двох днів у двох містах польсько-українського прикордоння створимо для мешканців можливість поділитися своїми побажаннями з приводу проголошення 100-річчя незалежності Польщі та України. Нас цікавить, що ми можемо сьогодні собі побажати, будучи так близько, а водночас так далеко від себе», - наголошують організатори свята. У Facebook також створили сторінку акції Wspólnie na 100.

Під час акції будуть робити фото, які згодом разом із побажаннями увійдуть до двох альбомів «З нагоди 100 років». У Львові акція відбуватиметься у сквері імені Яцека Куроня, що біля Генерального консульства Республіки Польща. У Перемишлі – на площі Ринок.

Організовують захід Об’єднання українців у Польщі та організація Homo Faber.

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