У Львові та Перемишлі відбудеться акція з нагоди 100-річчя незалежності України і Польщі

У суботу та неділю, 16-17 червня, у Львові розпочнеться вулична акція «Побажання для сусіда». Захід проводитиметься з нагоди 100-річчя проголошення Україною та Польщею незалежності. Через тиждень, 23-24 червня, така ж акція відбудеться у Перемишлі.

«Упродовж двох днів у двох містах польсько-українського прикордоння створимо для мешканців можливість поділитися своїми побажаннями з приводу проголошення 100-річчя незалежності Польщі та України. Нас цікавить, що ми можемо сьогодні собі побажати, будучи так близько, а водночас так далеко від себе», - наголошують організатори свята. У Facebook також створили сторінку акції Wspólnie na 100.

Під час акції будуть робити фото, які згодом разом із побажаннями увійдуть до двох альбомів «З нагоди 100 років». У Львові акція відбуватиметься у сквері імені Яцека Куроня, що біля Генерального консульства Республіки Польща. У Перемишлі – на площі Ринок.

Організовують захід Об’єднання українців у Польщі та організація Homo Faber.