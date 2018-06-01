У Польщі значно зросла неприязнь до українців і німців

Негативному ставленню до українців сприяють деякі політики та наплив трудових мігрантів

Серед поляків за останні роки значно погіршилося ставлення до українців і німців. Про це йдеться у дослідженні Інституту публічних справ щодо сприйняття поляками іноземців на різних соціальних ролях. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на польський портал Oko.Press.

Як зазначається, нинішній рівень сприйняття українців поляками у більшості вимірів нижчий на понад 20 процентних пунктів, ніж 2013 року.

«Таке зростання можна пояснити антиукраїнською риторикою деяких політиків, а також неприязню частини суспільства до збільшення кількості громадян України на польському ринку праці», – зазначають автори дослідження Яцек Кухарчик і Агнєшка Лада.

Поляки загалом сприймають іноземців з Європи (дослідження стосувалося французів, німців, українців і італійців) у різних соціальних ролях (мешканець, сусід, колега по роботі, начальник фірми, підлеглий, друг, зять чи невістка, радник).

Найприйнятнішими для поляків виявилися французи та італійці. Ставлення ж до німців і українців порівняно з 2013 роком явно погіршилося.

Щодо українців, то найбільші труднощі поляки мають у ставленні до тих людей, що обіймають ролі, пов’язані з підпорядкуванням (начальник, підлеглий, радник). Втім поляків, які не мають нічого проти набуття українцями перелічених соціальних ролей, більше, ніж тих, хто висловлює щодо цього неприязнь.

Так, 60% поляків не мають нічого проти, щоб їхнім начальником був українець, 58% не проти бачити українця як підлеглого, 55% – як радника.

Водночас француза у як начальника сприймають 73% поляків, як підлеглого – 71%, радника – 65%.

Як писав ZAXID.NET, у лютому 2018 року українці посіли друге місце у рейтингу «50 найвпливовіших людей польської економіки» за версією популярного видання Dziennik: Gazeta Prawna. Тоді вони перебували у рейтингу між прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким та президентом Польщі Анджеєм Дудою.