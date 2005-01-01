У Львові внаслідок ДТП 12-річний пішохід потрапив до лікарні

СуспільствоОльга Гринько, 22 грудня6900

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У Львові внаслідок ДТП 12-річний пішохід потрапив до лікарні
фото прес-служби Нацполіції Львівщини
ДТП сталася на регульованому перехресті

Дорожньо-транспортна пригода сталася у четвер, 21 грудня, близько 17:00 на перехресті вулиць Любінська-Петлюри. Автомобіль Nissan Juke, за кермом якого перебувала 27-річна львів’янка, на перехресті збив 12-річного хлопчика. Внаслідок ДТП дитину госпіталізували.

«Перехрестя у цьому місці є регульованим. Але поки що ми встановлюємо обставини події», – повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська.

Проводяться слідчі дії з метою встановлення винуватця даної ДТП.

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