ЛКП «Львівспецкомунтранс» за три місяці зібрало понад 100 мішків бляшанок для окопних свічок

ЛКП «Львівспецкомунтранс» за три місяці зібрало понад 100 мішків бляшанок для виготовлення окопних свічок. Понад тисячу ємностей передали волонтерам, з решти працівники підприємства самі виготовлятимуть свічки для захисників. Така свічка горить від 3 до 8 годин, допомагає зігрітися, висушити одяг та підігріти їжу.

У комунальному підприємстві нагадують, що контейнери для бляшаної тари поставили виключно для тих ємностей, які підходять для виробництва бліндажних свічок. Жодні інші типи відходів викидати у ці баки не можна. Як і алюмінієву тару з-під газованих напоїв чи пива.

«Така тара лише додає клопоту: переповнює контейнери, змушує витрачати час на сортування. Окопні свічки з таких банок не виготовляють. Інформація про це зазначена на контейнерах», – наголошують в ЛКП «Львівспецкомунтранс».

До слова, раніше забір бляшанок робили кожні два тижні окремим транспортом. Тепер планують забирати щотижня.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2022 року ЛКП «Львівспецкомунтранс» запровадив збір бляшанок для виготовлення окопних свічок для військових. Так, 10 спеціальних резервуарів розмістили в Личаківському районі за адресами: вул. Барвінських, 16; Лисенка, 32; Мучна, 32; Юрія Руфа, 5 (колишня вул. Некрасова); Ніжинська, 9; Парфановичів, 3; Піскова, 17; Смольського, 7; Черемшини, 6 та Чернігівська, 7.