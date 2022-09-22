Хірурги видалили паразита з пухлини на щоці пацієнта

У мешканця Рівненщини зі щоки витягнули 8-сантиметрового гельмінта дирофілярію. Невелика пухлина на його обличчі з'явилась за дев'ять місяців до його звернення за медичною допомогою. Коли вона суттєво збільшилась, чоловік пішов у лікарню. Відомо, що це вже третій випадок дирофіляріозу на Рівненщині протягом 2022 року.

Про випадок стало відомо у четвер, 22 вересня, після повідомлення рівненського центру контролю та профілактики хвороб. Зазначається, що перші симптоми пацієнт зі Здолбунівщини відчув ще дев'ять місяців тому. На обличчі чоловіка з'явилась безболісна пухлина без характериних для дирофіляріозу відчуттів руху, повзання під шкірою, свербіння. Коли новоутворення звільшилось вдвічі, чоловік звернувся до медиків.

«Пацієнт прооперований та почувається задовільно, паразит видалений та ідентифікований як підшкірна дирофілярія, в осередку захворювання проводиться комплексне епідеміологічне обстеження», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що це вже третій випадок дирофіляріозу в Рівненській області за 2022 рік. Перший підтвердили у липні: тоді медики видалили з-під шкіри голови рівнянки 9-сантиметрового гельмінта. Наступний випадок зареєстрували вже в серпні.

Загалом дирофіляріоз реєструють на Рівненщині з 2005 року. За цей час нарахували 45 випадків хвороби. Паразит передається через укуси комарів. Дорослі гельмінти живуть під шкірою або слизовою оболонкою у будь-якій частині тіла. У місці, в якому оселився гельмінт, людина відчуває печію, свербіж, з’являється пухлинка завбільшки зерно. Паразит може мігрувати на відстань до 30 см за добу.

«Захворіти на підшкірний дирофіляріоз може кожен з нас, адже уникнути контакту з комарами досить складно. Однак, панікувати при виявленні у себе симптомів даного захворювання не потрібно, його прогноз сприятливий, після хірургічного видалення паразиту настає одужання», – додають в центрі контролю хвороб.