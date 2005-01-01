У Миколаєві нетвереза мати скинула з мосту 9-місячну дитину

Мати дитини пояснила патрульним, що вона сама скинула сина у воду через тяжкі сімейні обставини

Працівники патрульної поліції разом з рибалками ввечері у понеділок, 26 березня, витягли з води у Миколаєві 9-місячну дитину, яку нетвереза мати скинула з мосту. Про це повідомили у Патрульній поліції Миколаївської області.

«Кричить людина про допомогу». Такий виклик о 21:00 отримав екіпаж патрульної поліції в Миколаєві. Диспетчеру 102 заявник повідомив, що на Інгульському мосту жінка кричить, що її дитина впала з моста в річку. За лічені хвилини поліцейські прибули на місце події та побачили жінку, яка кричала, що її 9-місячний син впав з моста. Слід зауважити, що жінка була в неадекватному стані з явними ознаками сильного алкогольного сп’яніння», – йдеться в повідомленні.

Як розповіли у відомстві, патрульні спустились під міст та, розділившись, розпочали пошуки дитини. Вже за кілька хвилин лейтенант поліції Білоус Андрій помітив на воді щось схоже на дитячий одяг, за яким він забіг у воду.

«В цей час з розташованої неподалік стації човнів на крики про допомогу виїхав човен. Поліцейській привернув увагу чоловіків на човні за допомогою ліхтаря та разом з ними витяг з води дитину. Причаливши до берега, Андрій з дитиною на руках побіг до карети швидкої допомоги, яка прибула за викликом, та передав непритомну дитину лікарям», – повідомляє поліція.

На даний час за життя 9-місячного хлопчика борються лікарі.

42-річна місцева мешканка, мати дитини, пояснила патрульним, що вона сама скинула сина у воду через тяжкі сімейні обставини. Жінку затримали та передали слідчим Центрального відділу поліції для подальших з’ясувань по справі.