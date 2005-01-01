У Новому Роздолі у під’їзді будинку знайшли залишену новонароджену дитину

СуспільствоЮлія Поліковська, сьогодні, 09:506500

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У суботу, 24 березня, у м. Новий Розділ на Львівщині у під’їзді будинку на пр. Шевченка, 31 виявили новонароджену дівчинку, загорнуту у покривало.

Немовля відвезли у відділення Новороздільської міської лікарні, повідомили ZAXID.NET у місцевому відділенні поліції. Стан дитини стабільний.

Правоохоронці встановлюють обставини події та особу матері, яка залишила немовля. Усіх, хто володіє інформацією про неї, просять зателефонувати на оперативну лінію «102» або звернутися у найближчий підрозділ поліції. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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