Участь в параді взяли 200 одиниць військової техніки та 92 літаки

У Польщі у вівторок, 15 серпня, провели найбільший за десятки років військовий парад, присвячений Дню Збройних Сил Польщі (День Війська Польського). Варшавою пройшли дві тисячі польських солдатів та інших країн НАТО у супроводі 200 одиниць військової техніки та 92 літаків, повідомляє RMF FM.

У своїй промові президент Польщі Анджей Дуда згадав про розв'язану Росією повномасштабну війну проти України.

«Жахлива російська агресія на незалежну Україну принесла смерть, біль і страждання. Це війна, в якій ми, на жаль, досі не бачимо завершення», – сказав він.

️Президент Анджей Дуда виступив під час найбільшого військового параду у Польщі.



"Кордони Польщі - це святе і ми вільні завдяки Україні , яка стримує російську агресію. Це відповідь тим, хто критикує нашу підтримку" pic.twitter.com/oLfyMJ7uIz — ✙ Ukraine News UP ✙ (@by_Ukraine) August 15, 2023

Він зауважив, що Польща є вільною завдяки тому, що українські захисники щоденно стримують російську агресію.

«Ми вільні завдяки тому, що захисники України стримують російську агресію», – заявив польський лідер.

За словами польського президента, той, хто «не розуміє і критикує нашу підтримку» Україні – той не розуміє у чому полягає польська безпека.

«Незалежна Україна і також незалежна Білорусь дуже важливі для незалежної Польщі. Для безпеки наших кордонів, а ми, поляки, завжди сприймаємо наші кордони як святе», – заявив він.

Na warszawskiej Wisłostradzie prezentuje się się 200 jednostek polskiego i zagranicznego sprzętu wojskowego oraz 92 statki powietrzne, w asyście 2 000 żołnierzy. #SilnaBiałoCzerwona pic.twitter.com/7kVQCoQcvr — Dowództwo GW (@DGWdowodztwo) August 15, 2023

Президент Польщі заявив, що збирається провести структурні реформи в армії, зокрема відтворити командування збройних сил, яке відповідатиме за підготовку солдатів і оперативне реагування на ті виклики, які стоять перед республікою. Головний виклик, безумовно, – війна, яку Росія розв’язала проти України. Дуда наголосив, що Польщі необхідна потужна армія, яка б залякала будь-якого супротивника, за необхідності дала б гідну відсіч.

У параді взяли участь військовослужбовці Сухопутних військ республіки, які є основою Збройних сил Польщі, і практично всі тактичні підрозділи Війська Польського. Серед військовослужбовців, учасників ходи, представники армій союзників – солдати батальйону групи НАТО, що базується в Польщі, а також британські, румунські, французькі та хорватські військові.

Серед техніки були представлені американські танки Abrams, південнокорейські танки K2, самохідні гаубиці K9, ракетні установки HIMARS і Patriot, а також озброєння польського виробництва – гаубиці Krab, бойові машини піхоти Borsuk, БТР Rosomak і самохідні міномети Rak. Загалом – близько 200 одиниць техніки.

Після маршу піхотних загонів у небі над Варшавою відбувся повітряний парад, у якому взяли участь 90 повітряних суден. Над столицею Польщі пролетіли американські вертольоти «Апачі», нові легендарні винищувачі п’ятого покоління F-35.

Czas na defiladę lotniczą! Na niebie będzie można obserwować nowe FA-50, a także wielozadaniowe samoloty bojowe F-16. W sumie ponad 90 statków powietrznych, w tym APACHE, BLACK HAWK, AW-101, AW-149, C-295M CASA, Gulfstream G550, M-346 BIELIK, EF-2000 EUROFIGHTER TYPHOON.… pic.twitter.com/mqRaa3inqr — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) August 15, 2023

День Збройних Сил Польщі, або День Війська Польського присвячений перемозі польської армії над силами більшовиків. У Польщі цю битву заведено називати «Диво на Віслі». Тоді, 1920 року, поляки разом із військами Української Народної Республіки зупинили наступ Червоної армії, домоглися перелому в перебігу війни та зберегли свою незалежність. У зв’язку з проведенням великого військового параду частину центру Варшави перекрили з вечора понеділка на більшу частину дня вівторка.

Зауважимо, що за останні роки Польща стала однією з провідних військових держав Європи після того, як РФ вторглася в Україну у 2014 році. Також завдяки підтримці України після початку повномасштабної фази війни, зріс дипломатичний вплив Варшави у Європі. Експерти вважають, що Польща демонструє силу РФ та Білорусі. До того ж Варшава перекидає ще тисячу військових на східному кордоні через занепокоєння присутності найманців ПВК «Вагнер» у Білорусі.

Впродовж останніх трьох років Польща різко збільшила суму видатків на оборону з менш ніж 2% від ВВП у 2014 році до 4% у 2023 році. Понад 50% інвестицій в армію спрямовані на придбання та розробку зброї. Коли США та Південна Корея виконають контракти з постачань танків, то польська армія матиме їх більше, ніж Італія, Франція, Німеччина та Велика Британія разом узяті.

В той самий час у Польщі через 2 місяці відбуватимуться вибори й керівна партія «Право і справедливість» сподівається отримати третій термін поспіль, що буде безпрецедентним результатом.