У Польщі судитимуть неофашистів, які підпалили угорський культурний центр в Ужгороді

Підпал офісу Товариства угорської культури Закарпаття стався у ніч на 4 лютого 2018 року

Справу трьох громадян Польщі, які 4 лютого 2018 року спробували підпалити будинок Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді, відправили до суду.

Як інформує сайт польського телебачення TVP.info, Мазовецький відділ Національної прокуратури Польщі та Агентство внутрішньої безпеки завершили розслідування цієї справи і передали її до суду.

За версією слідства, підозрюваним пообіцяли по тисячі злотих (понад 7 тис. грн) за підпал Товариства угорської культури в Ужгороді. На думку слідства, основною метою цієї провокації було погіршення українсько-угорських відносин.

«Ця провокація повинна була привести до погіршення українсько-угорських стосунків. Такий розвиток подій є на руку Росії, яка зацікавлена у дестабілізації свого західного сусіда, де триває гібридна війна на Донбасі. Наймання польських опришків було на руку Росії, бо викриття виконавців діяло на погіршення стосунків між поляками і українцями, які й так не є найкращими», - повідомив телеканалу офіцер Агенції внутрішньої безпеки.

Замовником злочину польські слідчі вважають німецького журналіста, який, ймовірно, в інтересах російських спецслужб.

Головним підозрюваним є 28-річний Міхал П., пов'язаний з неофашистською організацією «Falanga» і проросійською партією «Zmiana», лідер якої вже третій рік поспіль перебуває в слідчому ізоляторі і підозрюється у співпраці з російською і китайською розвідками.

Ця людина завербувала у Кракові ще двох осіб - Адріана Марглевського і Томаша Шімков'яка, які стали виконавцями провокації. Міхал П. переконував їх, що акція мати на меті «компрометацію українських бандерівців».

Агентство внутрішньої безпеки Польщі вже 27 лютого повідомило про затримання поляків, підозрюваних у підпалі будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців.

Тим часом СБУ оприлюднила ім’я замовника нападу на «Товариство угорської культури» – ним виявився громадянин Росії Давид Пономарьов, котрий планував аналогічні акції у інших областях Західної України. Агент впливу з РФ вербував для атак як місцевих мешканців, так й радикалів з ЄС.