Польська армія купить у США приблизно 500 РСЗВ HIMARS

Міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що у польській армії вперше за 18 років зʼявиться ракетно-артилерійська бригада, а також відкриється Академія HIMARS, пише в четвер, 27 липня, Dziennik Gazeta Prawna.

Останню ескадрилью, оснащену пострадянським озброєнням, зокрема ракетами «Точка», які бʼють на 70 кілометрів, у Польщі розформували у 2005 році. Тепер польська армія має системи HIMARS із радіусом дії до 300 кілометрів.

«Надзвичайно важливо стримати агресора. Ми усвідомлюємо, що HIMARS у руках українців є ефективною зброєю для зупинки російського вторгнення», – заявив Блащак. Він вважає, що ця зброя застереже Росію від нападу на Польщу.

Новостворена бригада ракетних військ дислокуватиметься в Торуні та Ожиші, вона входитиме до складу 16 механізованої дивізії, яка відповідає за безпеку в північно-східній частині Польщі.

«Щоб навчити більше артилеристів, ми створили Академію HIMARS за зразком Академії Abrams, теж у співпраці з V корпусом армії США», – повідомив Блащак.

У лютому 2023 року США погодилися продати Польщі майже 500 пускових установок HIMARS. Це більше, ніж має на озброєнні Пентагон. Передбачалося, що установки буде розміщено біля Калінінградської області Росії. Пізніше міністр оборони Польщі заявив, що у країні з’явиться центр виробництва та обслуговування HIMARS.