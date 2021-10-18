Марія Гонта в драматичному театрі Тернополя пропрацювала майже 60 років

У Тернополі у понеділок, 18 жовтня, на 84 році життя померла заcлужена актриса України, лауреатка премії імені Марії Заньковецької Марія Гонта. Жінка захворіла на важку недугу. Про це зазначає режисер-постановник Тернопільського академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка В'ячеслав Жила.

Після кількох тижнів боротьби з хворобою актриса Марія Гонта померла. За повідомленнями знайомих пані Марії, вона хворіла на коронавірус і саме ускладнення від вірусної інфекції стали причиною смерті.

Про втрату для Тернопільського академічного драматичного театру імені Тараса Шевченка написали на офіційній сторінці в соціальній мережі.

«Особливо глибинно актриса Марія Гонта розкривала у своїй творчості тему материнства. Неповторні материнські образи Марії Гонти у виставах «Суєта», «Хазяїн» І. Карпенка-Карого, «Маклена Граса» М. Куліша, «Лісова пісня» Лесі Українки, «Мати» К. Чапека, «Поки вона помирала» Н. Птушкіної засвідчують про непересічний талант актриси. За свою високу професійну майстерність Марія Гонта отримала премію ім. М. Заньковецької у 2004 р. та орден «Честь і слава Тернопільщини II ступеня», – йдеться в повідомленні Тернопільського академічного драматичного театру.

Похорон заслуженої артистки України відбудеться 19 жовтня о 12:00 в каплиці при церкві Михаїла на вул. 15 Квітня в Тернополі.

Марія Євгенівна Гонта народилася 17 грудня 1937 року в с. Новомалин Острозького району Рівненської області, Україна. Закінчила Дубнівське культурно-освітнє училище і студію при Рівненському театрі. Від 1962 року – ​в Тернопільському обласному музично-драматичному театрі ім. Т. Шевченка (нині академічний театр). В 1979 році отримала звання Заслужена артистка УРСР. А в 2004 році Марія Гонта стала заслуженою артисткою України. Також отримувала довічну Президентську стипендію.

Марія Гонта зіграла понад 100 ролей, серед яких: Маруся Чурай («Дівчина з легенди» Л. Забашти), Катря («Не судилось», М. Старицького), Оксана, Одарка («Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського), пані Зося («Маклена Ґраса» М. Куліша), Махідевран («Роксолана» за П. Загребельним), Софія Іванівна («Поки вона помирала» Н. Птушкіної) та інші.