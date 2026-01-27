У Винниках збудують комплекс з двох торговельних центрів

У Винниках триває будівництво комплексу з двох невеликих торгових центрів із загальною комерційною площею близько 2400 м2. Їх зводять у мікрорайоні багатоповерхової житлової забудови на початку вулиці Кільцевої, поряд із кінцевою зупинкою автобуса №40.

Перший мініторговий центр вже зведений, у ньому тривають оздоблювальні та інші роботи. ТЦ має два поверхи з цоколем та загальну площу майже 1490 м2, з них 1250 м2 – це комерція під крамниці, офіси та інші об’єкти. Центр розташований на ділянці 0,06 га, йдеться на порталі Єдиної державної електронної системи у галузі будівництва. Наразі відомо, що одним з перших орендарів у ньому буде мережа «Близенько». ТЦ має запрацювати до кінця 2026 року.

Навпроти цієї споруди на сусідній ділянці 0,05 га забудовник також має намір збудувати триповерховий торгівельний центр із підземним паркінгом. Про це у січні на засіданні виконкому міськради повідомив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев. Згідно з його даними, під комерцію у майбутньому ТЦ заплановано 1140 м2, на підземній парковці буде 15 місць.

Візуалізація комплексу ТЦ у Винниках, скріншот з презентації

«Цей проєкт покращений з погляду доступності. Тут передбачений невеликий паркінг. Це загалом невеликий об’єкт, але для місцевих мешканців він буде зручним», – наголосив архітектор. У поширених ним документах було зазначене, що забудовник також запланував озеленення прилеглої території.

Ділянка 0,06 га, на якій вже збудований ТЦ, перебуває власності ТзОВ «А40», йдеться на кадастровому порталі. Згідно з даними платформи YouControl, власниками компанії є жителька Винників Ірина Наремба та львів’янка Олена Ціхоляз. Їм також належить ділянка 0,05 га, де мають побудувати другий торговий центр. Обидві підприємиці зверталися у міську раду по містобудівні умови та обмеження для цих ТЦ.

За даними ZAXID.NET, проєкт спарених торгових центрів належить групі REM100 development, що займається зведенням малоповерхових житлових будинків і котеджів у Винниках, а також будує торгові центри поблизу села Чишки та у східній частині львівської об’їзної дороги. Власниками групи є місцеві бізнесмени Андрій Наремба та Роман Ціхоляз.