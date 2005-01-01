У Запоріжжі затримали жінку, яка намагалася продати сина з інвалідністю у трудове рабство

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 09:598162

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У Запоріжжі затримали жінку, яка намагалася продати сина з інвалідністю у трудове рабство
фото Нацполіції
Матері загрожує від п'яти до 12 років в'язниці

У Запоріжжі мати намагалася продати 15-річного сина з інвалідністю за 50 тис. грн у трудове рабство. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у соцмережі Facebok.

«Мати вчора в Запорізькій області продає 15 річного (!) хлопчика з інвалідністю за 50 тис тис. гривень у трудове рабство. Щоб, цитую, «купити на виручені гроші землю і зайнятися бізнесом і щоб не претендував на її квартиру, коли виросте». Єдина дитина», – написав міністр.

На сайті Нацполіції повідомляють, що жінку затримали відразу після передачі їй грошей за дитину. Вона 1969 року народження, жителька Запоріжжя, неодноразово притягувалася до адміністративної відповідальності за ст.184 (невиконання батьками обов'язків з виховання дітей).

Відео Поліція Запоріжжя

Матері загрожує від п'яти до 12 років в'язниці.

Хлопчика передали в центр соціально-психологічної реабілітації дітей.

Нагадаємо, 12 червня в Черкаській області затримали матір, яка, вийшовши з пологового будинку, продала свою новонароджену дитину за 140 тис. грн.

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