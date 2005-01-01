У Жидачівському районі під час сварки чоловік кілька разів вдарив дружину ножем

СуспільствоЮлія Лавришин, сьогодні, 10:453060

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У п'ятницю, 1 червня, ввечері у Жидачівському районі на Львівщині під час побутової сварки чоловік наніс кілька ножових поранень своїй дружині. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції Львівщини.

До Жидачівського ВП надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району чоловік вдарив ножем свою дружину.

Як встановили правоохоронці, між 36-річним чоловіком та його 35-річною дружиною виник побутовий конфлікт, під час якого чоловік наніс жінці кілька ударів кухонним ножем.

Лікарі діагностували у потерпілої проникаюче ножове поранення грудної клітки, ножові поранення гомілки, передпліччя та госпіталізували її у реанімаційне відділення.

Суд обрав для затриманого міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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