У Жидачівському районі під час сварки чоловік кілька разів вдарив дружину ножем

У п'ятницю, 1 червня, ввечері у Жидачівському районі на Львівщині під час побутової сварки чоловік наніс кілька ножових поранень своїй дружині. Про це повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції Львівщини.
До Жидачівського ВП надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району чоловік вдарив ножем свою дружину.
Як встановили правоохоронці, між 36-річним чоловіком та його 35-річною дружиною виник побутовий конфлікт, під час якого чоловік наніс жінці кілька ударів кухонним ножем.
Лікарі діагностували у потерпілої проникаюче ножове поранення грудної клітки, ножові поранення гомілки, передпліччя та госпіталізували її у реанімаційне відділення.
Суд обрав для затриманого міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
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