Україна має достатні запаси зерна, щоб задовольнити внутрішній і світовий попит принаймні до кінця 2022 року, а то й у 2023-му. По це сказав радник президента Олег Устенко в коментарі американському виданню Newsweek, пише «Економічна правда».

Він додав, що, на його думку, єдиний спосіб доправити зерно на світові ринки – це зупинити війну або принаймні припинити всі військові дії в Чорному морі.

Нагадаємо, що Росія заблокувала в українських портах понад 20 млн тонн зерна. Також Росія вкрала великі обсяги зерна в українських фермерів після окупації Херсонщини і частини Запорізької області та продає його іншим країнам.

25 травня російське міністерство закордонних справ заявило про готовність РФ надати гуманітарний коридор для експорту українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій та «розмінування Україною» акваторії Чорного моря, яку в перший місяць повномасштабного вторгнення замінувала сама Росія.

У сьогоднішній розмові з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі російський президент та воєнний злочинець Владімір Путін заявив, що РФ готова експортувати зерно та добрива за умови зняття санкцій.