Нову партію вакцини AstraZeneca, виготовлену в Південній Кореї, доставлять в Україну в рамках ініціативи COVAX в п’ятницю зранку, 23 квітня. Вона увійде в загальну програму вакцинації. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі «Україна 24» в четвер, 22 квітня.

Зі слів міністра, вакцина має прибути до аеропорту «Жуляни» в Києві зранку. Її одразу розподілять по інших регіонах.

«Вона йде у нашу загальну програму вакцинації через кабінети щеплень згідно з тими етапами вакцинації, які йдуть: люди, які входять до груп ризику, люди старші 60 років», – сказав він.

Крім того, частину вакцини залишать для другого щеплення для людей, які вакцинувалися в лютому. Вони отримають другу дозу вже 23 травня, уточнив міністр.

Він також зазначив, що препарати AstraZeneca і Covishield є ідентичними та взаємозамінними.

«Це один і той же продукт, просто виробляється на різних майданчиках», – резюмував він.

Нагадаємо, що вакцину AstraZeneca корейського виробництва Україна зареєструвала 21 квітня. Раніше міністр МОЗ Максим Степанов заявляв, що перша партія цієї вакцини може надійти до України вже 22 квітня.

Торгова назва вакцини – AstraZeneca-SKBio. Її виготовляє південнокорейська компанія SK Bioscience Co. Ltd. ВООЗ вже схвалила її для екстреного використання. Дозвіл на її використання дали також Велика Британія, ЄС, Індія та Канада.

В лютому Україна отримала 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca з Індії (торгова назва – Covishield) – і в МОЗ спершу планували щепити ними 250 тисяч осіб (для імунізації цією вакциною потрібно дві дози), але потім вирішили, що для другого щеплення можна використати вакцину того ж типу з наступних поставок. Проте поставки вакцини проти коронавірусу вже не раз затримувалися, адже у світі на них великий попит в умовах дефіциту. Крім того, Індія тимчасово зупинила експорт вакцини Covishield.

Зазначимо, що AstraZeneca – це велика британсько-шведська компанія, а її виробничі потужності розташовані приблизно у 20 країнах світу. Вакцини проти коронавірусу від AstraZeneca також можуть мати назву Vaxzevria.