Норвегія готова інвестувати в українську оборонну промисловість

Норвегія готує новий пакет допомоги на 500 млн євро для України, у який увійдуть винищувачі F-16 і системи ППО NASAMS. Про це повідомив директор департаменту міжнародного співробітництва Міноборони Геннадій Коваленко 31 жовтня під час Kyiv Security Forum.

Міністр оборони Норвегії Бьорн Арільд Грам 29-30 жовтня побував з робочим візитом в Одесі. Військові продемонстрували йому центр реабілітації військовослужбовців та укріплення кордону, а також поінформували про безпекову ситуацію.

Під час візиту Грам анонсував черговий пакет допомоги Україні на суму в 500 млн євро. За словами норвезького міністра, допомога включає F-16 і системи NASAMS. Крім цього, Норвегія готова інвестувати в українську оборонну промисловість.

Що відомо про систему NASAMS

NASAMS – це зенітний ракетний комплекс середньої дальності, який був розроблений норвезькою компанією Kongsberg спільно з американським Raytheon. ЗРК призначений для ураження повітряних цілей на малих та середніх висотах за будь-яких погодних умов. Комплекс використовують 12 країн, адже він є одним з найсильніших систем протиповітряної оборони у світі.

Основним засобом ураження ЗРК NASAMS є авіаційна ракета класу «повітря-повітря» AIM-120 AMRAAM з активною радіолокаційною головкою самонаведення.

«Захоплення цілі радіолокаційною головкою самонаведення ракети відбувається вже в повітрі на дистанції до 20 км від цілі, після чого починається її активне самонаведення. Ракета AMRAAM оснащена уламково-фугасною бойовою частиною спрямованої дії», – писало видання «Мілітарний».

Фінансова допомога від Норвегії

Нагадаємо, у 2023 році парламент Норвегії схвалив п'ятирічну програму підтримки України на суму у 75 мільярдів норвезьких крон. 20 вересня 2024 року прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре зазначив, що країна продовжить свій пакет допомоги Україні до 2030 року, збільшивши загальну суму до 135 мільярдів крон.

29 жовтня Норвегія оголосила про надання 1,4 млрд норвезьких крон (приблизно 120 млн євро) на посилення протиповітряної оборони України. Зокрема, країна спрямує гроші на передачу Україні ще однією системи ППО Patriot. Також уряд країни виділить 118,8 млн доларів на закупівлю систем озброєння та запчастин для українських винищувачів F-16. Літаки Україна отримає вже цього року.