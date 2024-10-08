Президент України Володимир Зеленський 7 жовтня видав указ, згідно з яким український уряд має передати Чехії гуманітарну допомогу для подолання наслідків повені, яка накрила країну у вересні 2024 року.

«З метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації, що склалася в Чеській Республіці внаслідок повені, відповідно до статті 10 Закону України «Про гуманітарну допомогу» постановляю: надати гуманітарну допомогу Чехії», – йдеться в документі.

Фото Reuters. Затоплене чеське місто Опава

Обовязки щодо передачі допомоги поклали на уряд. Проте в документі не зазначають, що саме мають передати у рамках цього указу.

Повені у Європі

Нагадаємо, з 14 вересня унаслідок генуезького циклону «Борис» у країнах Центральної та Східної Європи фіксували рясні опади дощу, що спричинили суттєве підняття води у річках. Інтенсивні зливи йшли в Румунії, Польщі, Австрії, Чехії та Німеччині. Щонайменше 17 людей загинули.

У Чехії найгіршу ситуацію зафіксували в Моравсько-Сілезькому краю. Там рівень води досяг п’ятдесятирічного максимуму. Зокрема, влада міста Опава повідомила про збитки на мільярди крон.

15 вересня за дорученням президента Володимира Зеленського, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував країнам допомогу рятувальників. 16 вересня віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк повідомила, що Україна направить до Польщі працівників ДСНС, які допомагатимуть із ліквідацією наслідків негоди.