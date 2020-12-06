Україна готова збільшити національні внески в операції під проводом НАТО і направити до роботи у структурах Альянсу додатковий персонал. Про це повідомив міністр оборони Андрій Таран в інтерв'ю «Урядовому кур'єру».

За його словами, Україна готова збільшити національні внески в операції під проводом НАТО, направити до роботи у структурах Альянсу додатковий військовий та цивільний персонал, розпочати виконання практичних заходів з налагодження обміну інформацією в режимі реального часу, застосовуючи автоматизовані системи.

На думку очільника Міноборони, це має значно наблизити Україну до стратегічної мети — повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору.

«І в цьому контексті ми чітко окреслюємо свої амбіції отримати План дій щодо членства в НАТО і сподіваємося на всебічну політичну підтримку союзників з НАТО щодо ухвалення такого рішення на наступному саміті Альянсу 2021 року», – заявив Таран.

Таран зазначив, що наголосив на цьому під час зустрічі цього тижня з послами та військовими аташе держав-членів Альянсу, акредитованими в Україні.