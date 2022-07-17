Острів Зміїний з супутника

В оперативному командуванні «Південь» пояснили, чому російські війська досі атакують український острів Зміїний, хоча раніше самі покинули його територію, назвавши такі дії «жестом доброї волі».

«Вони намагаються зобразити, що вони мають контроль над островом. По-друге, вони намагаються проводити заходи, щоб не дозволити розгорнути український гарнізон там. І продовжують нищити ту техніку, яку вони там залишили», – сказала в неділю, 17 липня, в ефірі національного телемарафону керівниця прес-центру сил охорони та оборони оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк, повідомило «Радіо Свобода».

Російські війська за останній тиждень здійснили мінімум одну авіаційну атаку на український острів.

Острів Зміїний у Чорному морі перебував під тимчасовою російською окупацією, починаючи з перших днів повномасштабної війни. 30 червня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російські військові покинули острів. Перед цим українська артилерія завдала по них масованого удару.

Міноборони Росії підтвердило виведення своїх військових зі Зміїного і назвало його «кроком доброї волі». Таке пояснення російськими військовими своїх дій викликало кепкування з боку українських користувачів соцмереж. Попри це, росіяни продовжували атакувати острів з повітря. Загалом, за час окупації Зміїного, росіяни втратили там техніки на 915 млн доларів.

7 липня на острові Зміїний встановили український прапор.