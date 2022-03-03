Українські військові вже вдруге розгромлюють так звані елітні підрозділи російської армії

Українські сили під Харковом розгромили військових першої танкової армії Росії. У полоні українців – старші офіцери, повідомив в ефірі «Настоящее время» радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

«Під Харковом розгромили та взяли в полон другий елітний підрозділ російської армії. Це перша танкова армія – таманська дивізія, кантемирівська дивізія і так далі», – сказав Олексій Арестович.

За його словами, українські військові взяли в полон командирів танкового батальйону, заступника командира полку та інших старших офіцерів. За словами журналіста Юрія Бутусова, у полон Збройним силам України здались 22 танкісти зі складу 2-ї гвардійської Таманської танкової дивізії на чолі із заступником командира 1-го танкового полку з озброєння та з командиром танкового батальйону цього ж полку.

Як інформував ZAXID.NET, українські військові 27 лютого під Гостомелем на Київщині розгромили так звану елітну колону 141 моторизованого полку Росгвардії Чечні та ліквідували його командира Магомеда Тушаєва.

Також Олексій Арестович розповів, що майже 60% сил російського агресора зосереджені навколо Києва та Харкова, що призвело до прогалин у центрі та в зоні проведення ООС.

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