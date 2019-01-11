Українцям порадили перебронювати квитки до Франкфурта через страйк працівників летовища

У Німеччині страйкують працівники аеропортів

Українські дипломати радять громадянам України, що планують прибути в аеропорт міста Франкфурта 15 січня, перебронювати квитки на інші дні через страйк служби безпеки летовища. Про це повідомило Генеральне консульство України у Франкфурті-на-Майні у Facebook.



«До 20.00 за місцевим часом 15 січня пасажири не зможуть пройти безпековий контроль (у тому числі і в транзитній зоні) і таким чином не зможуть потрапити на свої рейси. Служба аеропорту просить пасажирів перебронювати їхні квитки на інші дати», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, страйки в аеропортах Німеччини тривають з 7 січня. Профспілка Verdi вимагає збільшити погодинну оплату праці працівникам аеропортів до 20 євро в годину. 10 січня протести персоналу відбулись в трьох аероротах країни — в Дюссельдорфі, Кельн-Бонні та Штутгарті.

До слова, влітку 2018 року авіаперевізник Ryanair скасував рейси з трьох країн Європи, якими мали летіти майже 50 тисяч пасажирів, через страйк бортпровідників.