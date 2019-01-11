Українцям порадили перебронювати квитки до Франкфурта через страйк працівників летовища

Страйк служби безпеки аеропорту запланований на 15 січня

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 20:27800

До теми

Українцям порадили перебронювати квитки до Франкфурта через страйк працівників летовища
фото ілюстративне
У Німеччині страйкують працівники аеропортів

Українські дипломати радять громадянам України, що планують прибути в аеропорт міста Франкфурта 15 січня, перебронювати квитки на інші дні через страйк служби безпеки летовища. Про це повідомило Генеральне консульство України у Франкфурті-на-Майні у Facebook.

«До 20.00 за місцевим часом 15 січня пасажири не зможуть пройти безпековий контроль (у тому числі і в транзитній зоні) і таким чином не зможуть потрапити на свої рейси. Служба аеропорту просить пасажирів перебронювати їхні квитки на інші дати», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, страйки в аеропортах Німеччини тривають з 7 січня. Профспілка Verdi вимагає збільшити погодинну оплату праці працівникам аеропортів до 20 євро в годину. 10 січня протести персоналу відбулись в трьох аероротах країни — в Дюссельдорфі, Кельн-Бонні та Штутгарті.

До слова, влітку 2018 року авіаперевізник Ryanair скасував рейси з трьох країн Європи, якими мали летіти майже 50 тисяч пасажирів, через страйк бортпровідників.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Ryanair в Європі скасував рейси для 50 тис. пасажирів через страйк бортпровідників ZAXID.NET
Wizz Air відкрив зі Львова авіарейс до Франкфурта ZAXID.NET
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2019, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук