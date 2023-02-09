Нові міни – спільний продукт України та однієї з країн НАТО

Державний концерн «Укроборонпром» та одна з країн-членів НАТО почали спільно виробляти міни калібру 120 мм. Днями з Міноборони України був укладений контракт на постачання цих засобів ураження, тож незабаром їх отримають українські військові.

Як повідомила в четвер, 9 лютого прес-служба «Укроборонпрому», ці боєприпаси є першим продуктом спільного виробництва з країною-членом НАТО. Міни калібру 120 мм виготовляють за сучасними технологіями. Виробничі потужності розосереджені, зокрема частина розташована в одній з європейських держав.

«Цей боєприпас гарантовано вражає ворожу піхоту в радіусі від 25 м до 60 м, а розліт осколків може сягати 250 метрів. Крім цього, 120-мм міна здатна руйнувати інженерні споруди та легкоброньовану техніку», – повідомили в «Укроборонпромі».

Там зазначили, що загалом 120-мм міномет здатний уражати цілі на відстані до 7 кілометрів, а сучасними боєприпасами – на понад 8 кілометрів. Так, 120-мм міномет є одним із найрозповсюдженіших в Україні видів артилерійської зброї, яку українські захисники активно використовують проти російських окупантів.

Раніше «Укроборонпром» також розпочав за кордоном серійне виробництво 82-мм мінометних пострілів. Але якщо 82-мм міни виготовляють за кордоном працівники підприємств «Укроборонпрому», то 120-мм міна є спільним із західними союзниками продуктом-засобом ураження.