Унаслідок стрілянини у Бориславі в лікарні помер 45-річний чоловік

Стрілянина сталася у Бориславі на пл. Франка

Подія сталася у середу, 13 березня, у Бориславі на пл. Франка. Невідомий вистрелив у чоловіка та втік. Постраждалого доставили у лікарню із пораненням ноги. У четвер, 14 березня, чоловік помер у лікарні.

«У Бориславське відділення поліції 13 березня близько 20:30 надійшло повідомлення про те, що на площі Івана Франка невідома особа здійснила постріли у чоловіка. Після цього зловмисник утік. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Потерпілого, раніше судимого 45-річного місцевого мешканця, із пораненнями ноги було доставлено у лікарню та прооперовано. 14 березня близько десятої ранку чоловік помер», – повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, потерпілий – 45-річний раніше судимий місцевий мешканець.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють обставини події та особу зловмисника, який здійснив постріли. Призначено експертизи, в тому числі і судово-медичну, під час якої буде встановлено причину смерті мешканця Борислава.

Поліцейські просять очевидців події чи осіб, які володіють інформацією, що допоможе розкрити цей злочин, зголоситися у найближчий відділ поліції, або на оперативну лінію 102.