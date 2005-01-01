Управління житлового господарства ЛМР очолив Владислав Іванов

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 14:112642

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У середу, 10 січня, до виконання обов’язків приступив новопризначений начальник управління житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР – Владислав Іванов. Про це повідомили у прес-службі ЛМР.

Владислав Іванов

Владислав Іванов народився 14 січня 1977 року. Навчався у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» на спеціальності інженер-електронік. У 1994 – 1998 рр. став спеціалістом із телекомунікацій з рівнем військової кваліфікації філії Київського військового інституту управління та зв’язку. У 1994 – 2005 рр. відбував військову службу в Збройних Силах України.

Із 2006 р. по 2008 р. працював провідним інженером із розвитку безпровідних мультисервісних вузлів доступу у західній філії ТОВ «Телекомунікаційна компанія «Велтон». У 2008 – 2012 рр. – директор одного з виробничих підприємств будівельного холдингу. Із 2008 по 2013 роки – провідний інженер із будівництва та розвитку компанії СП ТОВ «Інтернешенел Телеком’юнікейшен Компані». У 2014 – 2015 рр. був головним інженером на ТзОВ «Олдімстрой», потім – керівником будівництва житлового комплексу в будівельній компанії. Із 2016 р. до 2017 р. працював керівником відділу складу та логістики у ТОВ «НФМ Україна».

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