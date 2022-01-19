Кабінет міністрів скоротив термін дії Covid-сертифікатів зі 365 днів до 270 днів. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у середу, 19 січня.

Тепер українці після щеплення двома дозами отримуватимуть Covid-сертифікатів, який буде дійсний 9 місяців, тобто 270 днів. Після отримання бустерної дози його термін продовжиться ще на 9 місяців.

Згідно із пояснювальною запискою, яку оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram, уряд ухвалив таке рішення, оскільки країни ЄС (як-от Латвія, Німеччина, Литва Чехія тощо) почали змінювати терміни дії сертифікатів. Скорочення термінів дії українського сертифіката раніше анонсувало МОЗ.

Нагадаємо, що 6 січня стало відомо, що МОЗ дозволило щеплюватися бустерною вакциною усім українцям, віком від 18 років, незалежно від того, якою вакциною вони раніше щеплювалися.

Бустерною дозою можна щепитися, якщо пройшло шість місяців після другої дози вакцини. Для цього використовуватимуть вакцини Moderna або Pfizer. Після вакцинації українці також отримають новий Covid-сертифікат, який можна буде згенерувати в «Дії» орієнтовно наприкінці січня 2022 року.