Уряд Угорщини вшанував солдатів, які воювали разом з нацистами «на Дону»

Меморіал загиблим угорським воякам в Дебрецені

Угорський уряд 12 січня поширив на своїй офіційній Facebook-сторінці повідомлення, у якому закликав вшанувати пам’ять «героїв, які боролися за Угорщину на Дону» у Другій світовій війні. Відповідне повідомлення уряд Угорщини опублікував до 76-ї річниці «битви на Дону». Переклад повідомлення наводить «Європейська правда».

«Пам'ятаймо про звитягу наших дідів, про тих героїчних угорських солдат, які до останнього боролися за Угорщину на Дону…», – йдеться у повідомленні на урядовій Facebook-сторінці.

В уряді Угорщини вказують, що 12 січня 1943 року «радянська армія розпочала наступ проти 2-ї угорської армії, чисельність якої становила 200 тисяч осіб». В результаті Угорщина «втратила 120 тисяч геройських солдат, багато потрапили в полон».

У повідомленні міститься заклик вшанувати пам’ять полеглих. «Шана героям!», – сказано у тексті.

У січні 1943 року 2-га угорська армія, яка була союзником гітлерівців у Другій світовій війні, була вщент розбита внаслідок Острогозько-Розсошанської операції радянських військ. Цей розгром став чи не найбільшою військовою поразкою Угорщини за всю історію.