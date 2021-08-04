Антон Геращенко був заступником міністра внутрішніх справ із 2014 року

У четвер, 4 серпня, уряд звільнив з посади заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка. Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.

Антон Геращенко працював на посаді радника, а потім і заступника міністра внутрішніх справ із березня 2014 року – відколи посаду міністра обійняв Арсен Аваков. Екс-заступник міністра внутрішніх справ був міським депутатом у Харкові, а також членом партії «Народний фронт». Нагадаємо, що Арсена Авакова Верховна Рада звільнила з посади міністра внутрішніх справ 13 липня. На його місце призначили Дениса Монастирського.

Також уряд сьогодні призначив нових заступників міністра внутрішніх справ – Мері Акопян, яка обіймала посаду директорки Департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МВС України, та Богдана Драп’ятого, керівника секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

Окрім того, Кабмін призначив заступником міністра інфраструктури України Мустафу Найєма, який із червня був радником у цьому міністерстві. Нагадаємо, у квітні Мустафу Найєма звільнили із «Укроборонпрому». Також міністри визначили переможця конкурсу на посаду голови Держмитслужби України – ним став Павло Рябікін, який обіймав цю посаду і раніше.