В американському штаті Вісконсин вбили 23-річну дівчину зі Львівщини

Родичі дівчини збирають гроші, щоб забрати тіло

СуспільствоКатерина Родак, сьогодні, 14:3221040

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В американському штаті Вісконсин вбили 23-річну дівчину зі Львівщини
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23-річну Тетяну Гужву знайшли вбитою в її будинку

В американському місті Вісконсин Деллс (штат Вісконсин) знайшли вбитою 23-річну дрогобичанку Тетяну Гужву. За підозрою у вбивстві затримали її 31-річного чоловіка. Про це повідомили у поліцейському департаменті Вісконсин Деллсу.

Тіло Тетяни Гужви знайшли 4 квітня близько 4:37 у будинку, де вона мешкала. Поліція одраз запідозрила у злочині 31-річного чоловіка Тетяни Фуада Пашаєва. Згодом він повернувся у будинок, де його і затримали.

Наразі Пашаєв утримується у в'язниці Колумбійського округу в очікуванні офіційного звинувачення. За попередньою інформацією, раніше Фуада Пашаєва уже притягували до кримінальної відповідальності за насильство.

Поліція водночас очікує на результати розтину тіла Тетяни Гужви.

У Тетяни Гужви залишилась 2-річна донька, над нею хочуть взяти опіку батьки Тетяни. Зараз друзі та родичі Тетяни Гужви оголосили збір коштів, щоб її батьки змогли полетіти у США і забрати тіло. Пожертвувати кошти можна на платформі gofound.me.

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