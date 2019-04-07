В американському штаті Вісконсин вбили 23-річну дівчину зі Львівщини

23-річну Тетяну Гужву знайшли вбитою в її будинку

В американському місті Вісконсин Деллс (штат Вісконсин) знайшли вбитою 23-річну дрогобичанку Тетяну Гужву. За підозрою у вбивстві затримали її 31-річного чоловіка. Про це повідомили у поліцейському департаменті Вісконсин Деллсу.

Тіло Тетяни Гужви знайшли 4 квітня близько 4:37 у будинку, де вона мешкала. Поліція одраз запідозрила у злочині 31-річного чоловіка Тетяни Фуада Пашаєва. Згодом він повернувся у будинок, де його і затримали.

Наразі Пашаєв утримується у в'язниці Колумбійського округу в очікуванні офіційного звинувачення. За попередньою інформацією, раніше Фуада Пашаєва уже притягували до кримінальної відповідальності за насильство.

Поліція водночас очікує на результати розтину тіла Тетяни Гужви.

У Тетяни Гужви залишилась 2-річна донька, над нею хочуть взяти опіку батьки Тетяни. Зараз друзі та родичі Тетяни Гужви оголосили збір коштів, щоб її батьки змогли полетіти у США і забрати тіло. Пожертвувати кошти можна на платформі gofound.me.