В Тель-Авіві напали на посла Польщі в Ізраїлі

У вівторок, 14 травня, в Тель-Авіві нападник вчинив напад на посла Польщі в Ізраїлі Марека Маґєровського.

В момент, коли посол стояв перед посольством, нападник почав атакувати його та вигукувати, серед іншого, «поляк», повідомило «Польське радіо» з посиланням на ізраїльські ЗМІ.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю повідомило про напад у поліцію і попросило розслідувати інцидент як справу з «найбільшим пріоритетом». Нападника згодом затримали, адже посол встиг сфотографувати чоловіка та його автомобіль. Інформації про нападника немає

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький висловив стурбованість у зв’язку із нападом на посла.

«Польща рішуче засуджує цей ксенофобський акт агресії. Насильство проти дипломатів та інших громадян ніколи не можна терпіти», – написав очільник польського уряду.

Rasistowski atak na polskiego ambasadora w Izraelu @mmagierowski jest sytuacją niedopuszczalną. Nie ma naszej zgody na jakiekolwiek akty ksenofobii, zarówno wobec dyplomatów, jak i pozostałych obywateli. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) May 15, 2019

Раніше Варшава скасувала візит ізраїльської делегації на чолі з міністром соціальної рівності Елі Коеном через зміну складу делегації і бажання Ізраїлю обговорювати реституцію майна євреїв, конфіскованого під час Голокосту.

Також раніше польський прем’єр скасував візит до Ізраїлю, де мав пройти саміт країн «Вишеградської четвірки», після різких заяв ізраїльського прем’єра і виконувача обов’язків міністра закордонних справ про участь поляків у Голокості. Зрештою, саміт «Вишеградської четвірки» в Ізраїлі тоді скасували.