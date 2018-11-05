В Києві житель Вінниці розбив два вікна в будівлі Генпрокуратури

Поліція Києва затримала 38-річного жителя Вінниці, який розбив каменем два вікна в будівлі Генеральної прокуратури України на вулиці Різницькій. Поліція кваліфікувала дії чоловіка як хуліганство.

На місце події прибули патрульні та слідчо-оперативна група.

Після того, як на місце події прибули поліцейські, вони виявили два розбиті вікна на першому поверсі будівлі. Порушника виявили на місці, а потім доправили до Печерського управління поліції. Ним виявився 38-річний житель Вінниці.

За повідомленням київської поліції, дії чоловіка кваліфікували як хуліганство. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.