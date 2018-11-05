В Києві житель Вінниці розбив два вікна в будівлі Генпрокуратури
Дії зловмисника кваліфікували як хуліганство
Суспільство — Володимир Пиріг, сьогодні, 18:12960
Поліція Києва затримала 38-річного жителя Вінниці, який розбив каменем два вікна в будівлі Генеральної прокуратури України на вулиці Різницькій. Поліція кваліфікувала дії чоловіка як хуліганство.
На місце події прибули патрульні та слідчо-оперативна група.
Після того, як на місце події прибули поліцейські, вони виявили два розбиті вікна на першому поверсі будівлі. Порушника виявили на місці, а потім доправили до Печерського управління поліції. Ним виявився 38-річний житель Вінниці.
За повідомленням київської поліції, дії чоловіка кваліфікували як хуліганство. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter