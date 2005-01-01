В Німеччині продають набори до ЧС-2018 з російськими матрьошками і українськими цукерками

У німецьких магазинах у наборі з матрьошками та рекламою Чемпіонату світу з футболу 2018, який 14 червня стартував у Росії, продають українські цукерки АВК. Солодкі набори «Матрьошка-сюрприз» в кольорах російського прапора можна відшукати в місцевих магазинах, повідомила «Німецька хвиля».
Проте всередині солодощі аж ніяк не російські і навіть не німецькі – всередині цукерки українського виробника «АВК».
Крім того, на подарункових пакунках є напис «Смакують, як у Росії...»
В українській компанії підтвердили, що вони справді постачають продукцію у Німеччину, проте запевнили, що до реклами Росії та ЧС-2018, який там розпочався, стосунку не мають.
Пізніше «Німецька хвиля» оприлюднила детальніше відео. На ньому, зокрема, повідомляється, що пакування таких наборів робила компанія, яка продає російські товари в Німеччині. Там також йдеться про те, що в «АВК» ще півроку тому знали про намір цієї компанії робити такі набори.
Нагадаємо, наразі основні потужності «АВК» сконцентровані у Дніпрі. Раніше основні потужності фабрики знаходилися в Донецьку та Луганську, але фабрика втратила їх після окупації цих міст проросійськими бойовиками.
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