В Німеччині продають набори до ЧС-2018 з російськими матрьошками і українськими цукерками

СвітВолодимир Пиріг, 15 червня3940

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В Німеччині продають набори до ЧС-2018 з російськими матрьошками і українськими цукерками
фото скріншот з відео
Цукерки «АВК» помітили в рекламних наборах ЧС-2018, що проходить у Росії

У німецьких магазинах у наборі з матрьошками та рекламою Чемпіонату світу з футболу 2018, який 14 червня стартував у Росії, продають українські цукерки АВК. Солодкі набори «Матрьошка-сюрприз» в кольорах російського прапора можна відшукати в місцевих магазинах, повідомила «Німецька хвиля».

Проте всередині солодощі аж ніяк не російські і навіть не німецькі – всередині цукерки українського виробника «АВК».

Крім того, на подарункових пакунках є напис «Смакують, як у Росії...»

В українській компанії підтвердили, що вони справді постачають продукцію у Німеччину, проте запевнили, що до реклами Росії та ЧС-2018, який там розпочався, стосунку не мають.

Пізніше «Німецька хвиля» оприлюднила детальніше відео. На ньому, зокрема, повідомляється, що пакування таких наборів робила компанія, яка продає російські товари в Німеччині. Там також йдеться про те, що в «АВК» ще півроку тому знали про намір цієї компанії робити такі набори.

Нагадаємо, наразі основні потужності «АВК» сконцентровані у Дніпрі. Раніше основні потужності фабрики знаходилися в Донецьку та Луганську, але фабрика втратила їх після окупації цих міст проросійськими бойовиками.

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