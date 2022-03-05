Власник компанії «Русал» Олег Дерипаска запропонував перенести столицю Росії в Сибір

Центр протидії дезінформації при РНБО України підтвердив, що серед найближчого оточення Путіна почався розкол. Західні санкції проти російської еліти вплинули на її рішення. Російські олігархи почали відверто висловлюватися проти війни в Україні.

«Наразі вже шестеро олігархів із загальним капіталом 90 млрд доларів публічно виступили проти російської агресії щодо України. Статки російських мільярдерів скоротилися за тиждень війни майже на 40 млрд доларів», — повідомили у Центрі протидії дезінформації РНБО.

Проти російської агресії до України зробили заяви:

власник «Новатек» Леонід Міхельсон,

засновник «Русалу» Олег Дерипаска,

власник «Лукойл» Вагіт Алекперов,

голова «Альфа Груп» Міхаіл Фрідман та його партнер Петр Авен.

банкір Олег Тіньков.

Джерела «Української правди» в українській розвідці повідомляють, що російські олігархи від початку війни в Україні почали вивозити майно до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни в Україні міжнародні компанії та сервіси масово заявляють про припинення співпраці з Росією. Усі гіганти світової економіки виводять свій капітал з території країни-агресора. В європейських країнах арештовують майно російських олігархів, а проти них самих вводять персональні санкції. Русійський рубль стрімко знецінився, а Євросоюз заборонив ввозити в Росію свою валюту.