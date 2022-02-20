На вулицях громадян зупиняють спеціальні патрулі, які відправляють чоловіків до спеціальних військових автомобілів

Окупаційна влада маріонеткових «ЛНР» та «ДНР» почала примушувати вступати до лав військових формувань усіх чоловіків, навіть тих, хто не придатний до служби з різних причин або просто відмовляється від цього. Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупуванні «Схід».

Як повідомили у відомстві, бойовики насильно мобілізують неповнолітніх, хворих, людей похилого віку, також людей з кримінальним минулим.

Щоб примусити неохочих вступити до лав окупаційних військ, їм погрожують реальними тюремними строками. На вулицях громадян зупиняють спеціальні патрулі, які забирають кожного чоловіка, який трапився їм на шляху та відправляють його до спеціальних військових автомобілів. Інколи людей саджають в автомобілі обманом, говорячи, що їх евакуюють у Ростов.

За словами української омбудсменки Людмили Денісової, у так званих «військових училищах» НЗФ «ДНР» та «ЛНР» курсантам, яким 16-18 років, віддано наказ про приведення до бойової готовності с подальшою участю у бойових діях.

Видання «Настоящее время» з посиланням на місцевих жителів інформує, що до місцевих чоловіків почали підходити працівники військової комендатури та просити показати паспорт. Після цього їх саджають до автобусів та відправляють у пункти збору військових. Також чоловіків шукають у їхніх домівках.

У соцмережах почали з'являтися відео із затриманнями чоловіків.

Луганск сейчас. Мужчин задерживают на улице и отправляют воевать против Украины pic.twitter.com/vX27bk2DRU — Oleksiy Matsuka (@alexmazuka) February 20, 2022

Місцеві мешканці почали масово отримувати СМС-повідомлення, у яких закликають «стати на захист свого дому і вітчизни».

Як інформував ZAXID.NET, 18 лютого ватажки бойовиків «ЛДНР» оголосили про масову евакуацію людей на територію Росії, а згодом і про масову мобілізацію. У самопроголошеній «ДНР» такий крок пояснили нібито загрозою з боку України.

Згодом стало відомо, що відео з повідомленням про евакуацію записали 16 лютого, за дві доби до публікації та ще до початку загострення на Донбасі.