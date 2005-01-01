В Угорщині вантажівка на смерть збила двох українців

Чоловіки вийшли зі свого авто, щоб оглянути його, і загинули від наїзду вантажівки

СвітВолодимир Пиріг, сьогодні, 19:434290

До теми

В Угорщині вантажівка на смерть збила двох українців
фото угорської поліції
Українців збила вантажівка, коли вони оглядали своє авто

Вранці в понеділок, 11 червня, на автобані М-3 в районі міста Егер в Угорщині сталася ДТП, в якій загинули двоє українців, повідомило «Мукачево.net» з посиланням на місцеву поліцію.

За повідомленням угорських правоохоронців, вантажівка з українськими номерами зупинилася на смузі аварійної зупинки на швидкісному шосе, ймовірно, через несправність. Водій та пасажир вийшли з кабіни, аби оглянути автомобіль. Однак в цей час їх збив фургон з угорською реєстрацією. Від отриманих травм чоловіки загинули на місці.

Напрямок автобану, де сталася аварія, перекрили для роботи експертів та слідчих.

Як повідомляв ZAXID.NET, наприкінці травня в столиці Угорщини – Будапешті – в ДТП потрапив туристичний автобус з українцями. Тоді постраждали 27 людей.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Автобус з українськими туристами потрапив у важку ДТП в Будапешті ZAXID.NET
Українець із п'ятьма проміле алкоголю в крові спричинив смертельну ДТП у Польщі ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук