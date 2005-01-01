В Угорщині вантажівка на смерть збила двох українців

Українців збила вантажівка, коли вони оглядали своє авто

Вранці в понеділок, 11 червня, на автобані М-3 в районі міста Егер в Угорщині сталася ДТП, в якій загинули двоє українців, повідомило «Мукачево.net» з посиланням на місцеву поліцію.

За повідомленням угорських правоохоронців, вантажівка з українськими номерами зупинилася на смузі аварійної зупинки на швидкісному шосе, ймовірно, через несправність. Водій та пасажир вийшли з кабіни, аби оглянути автомобіль. Однак в цей час їх збив фургон з угорською реєстрацією. Від отриманих травм чоловіки загинули на місці.

Напрямок автобану, де сталася аварія, перекрили для роботи експертів та слідчих.

Як повідомляв ZAXID.NET, наприкінці травня в столиці Угорщини – Будапешті – в ДТП потрапив туристичний автобус з українцями. Тоді постраждали 27 людей.