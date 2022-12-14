БЕБ арештувало нерухомість мережі аптек АКС російських власників

Детективи Бюро економічної безпеки в Одеській області арештували 35 об’єктів нерухомості, що належали мережі аптек, власниками якої є громадяни Росії. Про це повідомляє прес-служба БЕБ.

Серед арештованої нерухомості 11 житлових приміщень, 23 нежитлових приміщення та одна земельна ділянка. Орієнтовна вартість нерухомості – понад 102 млн грн.

Слідство встановило, що службові особи компанії в період 2017-2021 років ухилилися від сплати податків на загальну суму понад 142 млн грн.

За даними джерел ЕП в правоохоронних органах, йдеться про мережу аптек АКС. Згідно з інформацією в реєстрах YouControl кінцевим бенефіціаром приватного підприємства є громадянка РФ Олена Лаврінова.

До слова, напередодні суд арештував активи білоруського автомобільного заводу МАЗ в Україні. За результатами обшуків в компанії, яка підозрюється в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, детективи БЕБ вилучили незаконне майно на 50 млн грн.