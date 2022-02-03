В Україні вперше за час пандемії коронавірусу виявили майже 40 тис. нових випадків зараження коронавірусом. Це майже на дві тисячі більше за останній рекордний показник, який перевищував 37 тис. нових випадків.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я, за середу, 2 лютого, в Україні виявили 39620 нових випадків захворювання на коронавірус. До слова, попередній рекорд у 37351 випадок зараження зафіксували в Україні 28 січня.

За 1 лютого в Україні виявили 35014 випадків захворювання на коронавірус. Таким чином, кількість нових захворювань 2 лютого в порівнянні з попереднім днем зросла на 4606.

Нова хвиля коронавірусу розпочалася в Україні 12 січня – після новорічно-різдвяних свят. Різке зростання кількості хворих також пов’язано з поширенням Covid-варіанту «Омікрон», який характеризується більшою заразністю за попередні штами. Водночас, «Омікрон», попри більшу заразність, викликає меншу кількість госпіталізацій.

За прогнозом головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, пік захворювання на коронавірус в Україні припаде на середину лютого, а «Омікрон» витіснить «Дельту» через півтора місяця.

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