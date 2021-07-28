Найбільше випадків у Києві та на Закарпатті, також цей штам виявили і на Львівщині

В Україні вже зареєстрували 17 випадків зараження новим штамом коронавірусу «Дельта». Про це розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу, якого цитує «Укрінформ» в середу, 28 липня.

Кузін зазначив, по 7 випадків зафіксували в Києві та на Закарпатті, також три випадки зафіксували і на Львівщині.

«4 з них підтверджено секвенуванням, а тому є істинними випадками "Дельта"-штаму, всі інші виявлені за допомогою таргетного ПЛР на генетичні мутації "Дельта"-штаму», – розповів він.

Санлікар також повідомив про один летальний випадок. 27 липня в в Олександрівській лікарні Києва помер чоловік, інфікований саме штамом «Дельта». Він вам супутні хвороби та не був вакцинованим.

«Принаймні останні три місяці не їздив закордон, тому є підстави вважати, що він підхопив коронавірусну хворобу всередині країни, або під час виконання службових обов’язків, чи в побуті», – розповів Кузін.

МОЗ очікує нову хвилю коронавірусу в Україні вже восени. Раніше у ВООЗ повідомили, що штам коронавірусу «Дельта», стає домінуючим у світі. Зараз найбільше інфікованих цим варіантом – у Росії, Великій Британії та Португалії.

За оцінками медиків, штам «Дельта» у 1,6 раза заразніший, ніж штам «Альфа», який вперше виявили у Великій Британії. «Дельта» вдвічі підвищує ризики госпіталізації і в півтора рази частіше призводить до реанімації хворих. Захиститися від нього можна лише завдяки вакцинації.