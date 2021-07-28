Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до чергової хвилі коронавірусу. За прогнозами фахівців, вона може трапитися вже цієї осені. Про це глава держави розповів на форумі «Україна.30» в середу, 28 липня.

«Чи готові ми до осені? Я вважаю, що готові. Щодо лікарень, ліжок, кількості швидких, по зарплатах лікарів, які отримують 300%. Я вважаю, що ми готові на сучасному рівні, на рівні інших європейських країн, і точно не гірше», – розповів він.

Він додав, що ситуація із лікарнями із киснем в Україні навіть краща, аніж в інших європейських країнах. Водночас він не уточнив, про які саме країни він має на увазі.

«Якщо у нас є 90 тисяч ліжок для хворих, з них наповненість не перевищує 50 тисяч. Я вважаю, що ми не просто готові, ми абсолютно готові», – резюмував президент.

МОЗ очікує нову хвилю коронавірусу в Україні вже восени. Раніше у ВООЗ повідомили, що штам коронавірусу «Дельта», стає домінуючим у світі. Зараз найбільше інфікованих цим варіантом – у Росії, Великій Британії та Португалії.

За оцінками медиків, штам «Дельта» у 1,6 раза заразніший, ніж штам «Альфа», який вперше виявили у Великій Британії. «Дельта» вдвічі підвищує ризики госпіталізації і в півтора рази частіше призводить до реанімації хворих. Захиститися від нього можна лише завдяки вакцинації.