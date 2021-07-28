Володимир Зеленський заявив про готовність України до нової хвилі коронавірусу
Зі слів президента, підготовка України може бути навіть кращою, ніж в деяких європейських країнах
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до чергової хвилі коронавірусу. За прогнозами фахівців, вона може трапитися вже цієї осені. Про це глава держави розповів на форумі «Україна.30» в середу, 28 липня.
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«Чи готові ми до осені? Я вважаю, що готові. Щодо лікарень, ліжок, кількості швидких, по зарплатах лікарів, які отримують 300%. Я вважаю, що ми готові на сучасному рівні, на рівні інших європейських країн, і точно не гірше», – розповів він.
Він додав, що ситуація із лікарнями із киснем в Україні навіть краща, аніж в інших європейських країнах. Водночас він не уточнив, про які саме країни він має на увазі.
«Якщо у нас є 90 тисяч ліжок для хворих, з них наповненість не перевищує 50 тисяч. Я вважаю, що ми не просто готові, ми абсолютно готові», – резюмував президент.
МОЗ очікує нову хвилю коронавірусу в Україні вже восени. Раніше у ВООЗ повідомили, що штам коронавірусу «Дельта», стає домінуючим у світі. Зараз найбільше інфікованих цим варіантом – у Росії, Великій Британії та Португалії.
За оцінками медиків, штам «Дельта» у 1,6 раза заразніший, ніж штам «Альфа», який вперше виявили у Великій Британії. «Дельта» вдвічі підвищує ризики госпіталізації і в півтора рази частіше призводить до реанімації хворих. Захиститися від нього можна лише завдяки вакцинації.