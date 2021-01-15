Заступника Офіса президента Олега Татарова підозрюють в корупції

Вищий антикорупційний суд постановив, що справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова мають розслідувати НАБУ за процесуальним керівництвом САП. Її мають передати з СБУ назад до НАБУ. Про це пише прес-служба антикорупційного бюро у п’ятницю, 15 січня.

У своєму рішенні суддя зазначає, що одним із фактів, що досліджується у межах цього провадження, є надання нардепом хабаря службовій особі. Тому таке кримінальне провадження можуть розслідувати виключно детективи НАБУ.

«Рішення про передачу справи до СБУ у подальшому може призвести до уникнення відповідальності за вчинений злочин винними, адже усі зібрані докази будуть визнані судом недопустимими через здійснення розслідування неналежним органом», – йдеться у повідомленні.

Крім того, НАБУ зауважило, що закон прямо забороняє передавати справи, в яких досліджуються злочини, підслідні Національному бюро, до інших органів досудового розслідування.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Олега Татарова заступником голови Офісу президента 5 серпня. Проти призначення Татарова в Офіс президента виступила ініціативна група постраждалих під час Революції гідності. Річ у тім, що Татаров під час подій Євромайдану працював у Міністерстві внутрішніх справ.

На початку грудня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що Татаров фігурує у справі про розкрадання майна Національної гвардії. Однак оголошення йому підозри затягнулося через те, що генеральна прокурорка Ірина Венедіктова раптово змінила прокурорів – процесуальних керівників – у цій справі. Зрештою, Татарову оголосили підозру 18 грудня.

24 грудня Офіс генпрокурора передав справу Татарова з НАБУ до СБУ.