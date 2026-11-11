Андрій Єрмак є керівником проєкту «Адвокат+»

Вищий антикорупційний суд у вівторок, 10 листопада, змінив запобіжний захід колишньому керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку, якого підозрюють у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, на будівництві приватного котеджного містечка під Києвом. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Слідчий суддя частково задовольнив клопотання прокурора САП про продовження строку дії обов’язків, покладених на Єрмака і дозволив йому пересуватися територією всієї України без попереднього дозволу суду. Раніше він міг відлучатися без дозволу лише за межі Києва, Київської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської та Херсонської областей.

У САП додали, що під час засідання суду адвокати Єрмака заперечували проти задоволення клопотання прокурора, аргументуючи це участю їхнього підзахисного в проєкті «Адвокат+».

«Прокурор натомість зазначив, що покладені обов’язки не перешкоджають реалізації проєкту, у якому підозрюваний виконує роль керівника, а не одного з понад 60 (за твердженнями сторони захисту) адвокатів, які безпосередньо надають правову допомогу», – ідеться в повідомленні.

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У чому підозрюють Андрія Єрмака?

11 травня НАБУ та САП оголосили екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку підозру у легалізації 460 млн грн під час будівництва котеджного містечка «Династія» на Київщині. 14 травня ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 140 млн грн. 18 травня за Єрмака внесли всю суму, після чого він вийшов із СІЗО.

21 травня Апеляційна палата ВАКС залишила запобіжний захід без змін. Єрмаку заборонили залишати Київ без відповідного дозволу та зобов’язали носити електронний браслет. Водночас у липні йому надали дозвіл на поїздку до прифронтових регіонів для надання правової допомоги військовослужбовцям у межах проєкту «Адвокат+».

10 серпня ВАКС пом’якшив запобіжний захід Єрмаку, дозволивши йому виїжджати до низки прифронтових областей без окремого дозволу прокурора, детектива чи суду.

У вересні ВАКС зняв з Андрія Єрмака електронний браслет, бо захист наполягав на загрозі для його життя та здоров’я.