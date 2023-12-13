Режисером року критики визнали Мартіна Скорсезе

За підсумками опитування кінокритиків із різних країн найкращим фільмом року став «Вбивці квіткової повні» Мартіна Скорсезе. Трилер про вбивства індіанців включили до своїх списків 94 із 158 опитаних, 25 журналістів поставили його на перше місце. Режисером року критики визнали Мартіна Скорсезе, а головною акторською роботою – роль Емми Стоун у «Бідолахах».

«20 днів у Маріуполі» посів третє місце серед документальних фільмів.

Найкращі фільми 2023 року за версією кінокритиків з різних країн

Найкращий фільм

Найкращий режисер

Мартін Скорсезе, «Вбивці квіткової повні» Крістофер Нолан, «Оппенгеймер» Джонатан Глейзер, «Зона інтересів» Йоргос Лантімос, «Бідолахи» Тодд Гейнс, «Травень, грудень» Ґрета Ґервіг, «Барбі» Селін Сонг, «Минулі життя» Вес Андерсон, «Місто астероїдів» Жюстін Тріє, «Анатомія падіння» Альберт Серра, «Пацифік»

Найкраща акторська робота

Емма Стоун, «Бідолахи» Лілі Гладстон, «Вбивці квіткової повні» Сандра Хюллер, «Анатомія падіння» Кілліан Мерфі, «Оппенгеймер» Чарльз Мелтон, «Травень, грудень» Пол Джаматті, «Залишені» Раян Гослінг, «Барбі» Ендрю Скотт, «Усі ми чужі» Грета Лі, «Минулі життя»; Джеффрі Райт, «Американська фантастика» Глен Говертон, «BlackBerry»; Бенуа Мажімель, «Пацифік»; Кодзі Якушо, «Ідеальні дні»; Франц Роговський, «Пасажі»

Найкращій документальні фільми