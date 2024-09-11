Україна зможе використовувати ракети Storm Shadow для ударів вглиб Росії

Велика Британія дала Україні дозвіл на використання ракет Storm Shadow для ударів по об’єктах всередині Росії. Про це у середу, 11 вересня, повідомив The Guardian з посиланням на джерела в британському уряді.

За даними журналістів, рішення щодо дозволу використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілях у Росії вже ухвалене. Однак, The Guardian пише, що про це не оголошуватимуть публічно в п’ятницю, 13 вересня, під час зустрічі прем’єра Великої Британії Кіра Стармера та Джо Байдена у Вашингтоні.

«Джерела в британському уряді вказали, що вже було прийнято рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілях [… ]Але публічне оголошення про ракети великої дальності в Києві вважалося б зайвою провокацією. Цілком ймовірно, що все ще залишаться обмеження щодо використання Україною ракет, радіус дії яких становить щонайменше 190 миль [305 км], щоб уникнути необдуманих або непотрібних атак», – пише The Guardian.

The Guardian зазначає, що Україна місяцями лобіювала дозвіл завдавати ударів по аеродромах, ракетним установкам і центрам управління, що розташовані глибоко всередині території Росії. Ймовірно, Велика Британія змінила свою думку на тлі передачі Росії ракет іранського виробництва.

Джерела The Guardian також вважають, що спільний візит державного секретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі до Києва «не відбувся б, якби не було позитивного рішення щодо крилатих ракет Storm Shadow».

Зазначимо, що під час спільної пресконференції держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що обговорював з Володимиром Зеленським можливість бити вглиб Росії та пообіцяв передати президенту Джо Байдену почуті тези.

До слова, у липні 2024 року прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Україна може використовувати ракети Storm Shadow по російських об’єктах, однак тоді йшлося лише про цілі у Криму та на материковій частині України, але забороняв використовувати їх для ураження цілей на території Росії.

Storm Shadow – це високоточна крилата ракета великої дальності повітряного базування спільної британсько-французької розробки компанії MBDA. З дальністю ураження у приблизно 250 км і здатністю нести боєприпас вагою у приблизно 450 км. Storm Shadow називають аналогом американських ракет ATACMS наземного базування.