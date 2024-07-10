Новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер

Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для нанесення ударів по військових цілях у Росії. Про це заявив новий прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, якого цитує агентство Bloomberg у середу, 10 липня.

Як повідомляється, під час поїздки на саміт НАТО у Вашингтоні новий британський прем'єр підтвердив, що продовжуватиме політику попереднього уряду щодо використання зброї великої дальності у російсько-українській війні.

Стармер заявив, що Україна сама вирішує, як вона використає ракети Storm Shadow, що раніше були передані їй від уряду Сполученого Королівства. Водночас він додав, що вочевидь, ракети Storm Shadows повинні використовуватися «в оборонних цілях» і згідно з норами міжнародного гуманітарного права.

«Але Україна сама вирішує, як її розгортати для цих оборонних цілей», – заявив він.

Bloomberg зазначає, що це перший випадок, коли Стармер зобов’язав свою нову адміністрацію дотримуватися політики своїх попередників в українському питанні після своєї перемоги на загальних виборах у Великій Британії минулого тижня.

Вони фактично повторюють слова його попередника – Ріші Сунака, який ніколи прямо не говорив, що Україна може використовувати Storm Shadows для удару по території вглиб Росії, але натякав, що Київ спроможний сам ухвалювати такі рішення. У Кремлі тоді назвали це «дуже небезпечною заявою».

Українське військове командування раніше заявляло, що йому необхідно завдавати ударів по військових цілях всередині Росії, для захисту своєї території та людей від російських атак. Очікується, що це буде одним з головних питань, які обговорюватимуть на ювілейному 75-му саміті НАТО, який розпочався напередодні і закінчиться 11 липня.

Деякі європейські країни, такі як Велика Британія, висловили підтримку позиції України, але уряд США досі опирався зняттю всіх обмежень на використання Києвом своєї зброї. Адміністрація Джо Байдена каже, що не дозволила українцям наносити удари вглиб Росії, вважаючи це «червоною лінією», щоб запобігти ескалації з Москвою.

Storm Shadow – це високоточна крилата ракета великої дальності повітряного базування спільної британсько-французької розробки компанії MBDA. З дальністю ураження у приблизно 250 км і здатністю нести боєприпас вагою у приблизно 450 км, вона в цілому схожа за характеристиками з американськими ATACMS наземного базування.