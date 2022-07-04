Велика Британія з вівторка, 5 липня, вводить додаткові санкції проти режиму Алєксандра Лукашенка через підтримку ним російської агресії проти України. Санкції охоплять торгівлю товарами на близько 60 млн фунтів стерлінгів. Йдеться про заборону на експорт товарів нафтопереробки, компонентів передових технологій (як-от тих, що використовуються у квантових комп’ютерах) та предметів розкоші, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на прес-службу британського Міністерства закордонних справ.

Також Велика Британія забороняє імпорт білоруських заліза і сталі. Також буде обмежено доступ білоруського режиму до британського фінансового сектору. Йдеться про заборону для низки білоруських компаній торгувати цінними паперами на Лондонській біржі.

«Білоруський режим активно сприяв вторгненню Путіна, дозволяючи Росії використовувати свою територію, щоб затиснути Україну, запускаючи війська та ракети зі свого кордону та літаючи російськими літаками через їхній повітряний простір. Лукашенко також відкрито підтримав наратив Кремля, стверджуючи, що Київ «провокує Росію», щоби виправдати криваве вторгнення Путіна», – повідомили в британському МЗС.

Зазначається, що санкції охоплять торгівлю товарами на близько 60 млн фунтів стерлінгів. До слова, раніше Велика Британія була одним із найбільших покупців білоруських нафтопродуктів

«Сьогоднішні заходи ґрунтуються на широкомасштабних заходах, які уряд Великої Британії запровадив щодо Білорусі, зокрема 35% підвищення мит на низку товарів, що походять із Білорусі, і санкції проти президента Лукашенка та високопосадовців уряду за неодноразові порушення прав людини та підрив демократії», – йдеться в повідомленні.

Велика Британія потужно підтримує Україну в боротьбі проти російської агресії. Зокрема у кінці червня стало відомо, що Велика Британія подвоїть військову допомогу Україні та додатково виділить 1,2 млрд доларів.