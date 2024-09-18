Видатки у 2024 році становитимуть рекордні для України 3,73 трлн гривень

Видатки на оборону у 2024 році зростуть на 495 млрд гривень. Про це 18 вересня повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

Верховна Рада у середу, 18 вересня, ухвалила в цілому зміни до державного бюджету на 2024 рік. За законопроєкт №11417 проголосували 298 депутатів.

Цим рішенням збільшили видатки за окремими бюджетними програмами на 500,3 млрд гривень, з них для сектору безпеки й оборони на 495,3 млрд гривень та скоротили видатки та 65,7 млрд гривень.

Також документом передбачено:

спрямування залишків коштів з бюджету на відновлення, будівництво, модернізацію та облаштування;

спрямування коштів від підприємства «Україна туристична» й «Українського інституту інтелектуальної власності» на потреби Головного управління розвідки МО України.

Загалом видатки у 2024 році становитимуть рекордні для України 3,73 трлн гривень.

Нагадаємо, також Верховна Рада України у вівторок, 17 вересня, ухвалила законопроєкт, яким вносять зміни до Митного кодексу. Це дозволить впродовж кількох років збільшити надходження в бюджет на 100 млрд гривень.

Кабінет міністрів України в п'ятницю, 13 вересня, схвалив підсумковий проєкт державного бюджету на 2025 рік. Видатки на оборону зростуть щонайменше до 2,22 трлн.