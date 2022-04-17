Українські військові у заблокованому росіянами Маріуполі відмовились від капітуляції, яку запропонувала Росія. А президент Зеленський заявив, що Україна не віддасть Донбас заради припинення війни. Наші захисники не здаються і впевнено йдуть до перемоги.

ZAXID.NET підсумовує п’ятдесят третій день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни обстріляли центр Харкова, щонайменше п’ятеро людей загинули. ЗСУ звільнили кілька населених пунктів внаслідок контратаки на Харківщині. Ворожі війська також завдали ракетного удару по Броварах на Київщині. Неспокійно й на сході та півдні країни.

Генштаб ЗСУ повідомив, що росіяни готуються до проведення десантної морської операції в Маріуполі. На Донецькому і Таврійському напрямках ворог продовжує завдавати авіаційних ударів по Маріуполю та проводив штурмові дії в районі морського порту.

Українські військові, які зараз перебуває в заблокованому російськими військами Маріуполі, відмовилися від капітуляції, яку раніше пропонувала влада Росії.

Президент Зеленський заявив, що Україна не віддасть Донбас заради припинення війни. словами голови держави, українці готові боротися з окупантами в битві за Донбас, яка може вплинути на перебіг усієї війни.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 17 квітня втрати Росії серед особового складу становлять понад 20300 військових. Також було знищено:

танків – 773 (+9);

бойових броньованих машин (ББМ) – 2 002 (+20);

артилерійських систем – 376 (+5);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 127 (+2);

засобів протиповітряної оборони – 66 (+0);

літаків – 165 (+2);

гелікоптерів – 146 (+1);

автомобільної техніки – 1 471 (+13);

легких швидкісних катерів/кораблів – 8 (+0);

цистерн з паливом – 76 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 148 (+10);

спеціальна техніка – 27 (+1);

пускові установки ОТРК – 4 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Щонайменше п'ятеро людей загинули та 13 поранені внаслідок обстрілу росіянами центру Харкова.