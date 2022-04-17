Росіяни завдали ракетного удару по Броварах
Російські військові завдали ракетного удару по Броварах на Київщині. Через це у Броварській громаді можливі перебої з водою та світлом.
Як повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, вранці в неділю, 17 квітня, росіяни ракетами обстріляли Бровари. Під обстріл потрапили міські інфраструктурні об’єкти.
«Сьогодні з самого ранку були потрапляння в ряд інфраструктурних об’єктів у нашій громаді. Прошу зберігати спокій, можливі перебої з електроенергією та водопостачанням», – написав мер у Telegram.
Мер додав, що міські комунальні служби працюють у посиленому режимі, аби відновити в Броварах водопостачання та електроенергію.